Глеб: «Лучше, чтобы Хави остался в «Барселоне»

Бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб высказался о предстоящем уходе Хави Эрнандеса с поста главного тренера каталонского клуба.

— На мой взгляд, лучше, чтобы Хави остался. Он часть «Барселоны». Легенда и ее история. Уверен, игроки и руководство уважают и ценят его, — приводит слова Глеба «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, сейчас строится новая команда с большим количеством молодых игроков, и следующий сезон должен быть успешнее, но все зависит от самого Хави.

На данный момент «Барселона» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 70 очков. Отставание «сине-гранатовых» от «Реала» составляет восемь баллов.