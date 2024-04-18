Хави отменил тренировку «Барселоны» после вылета из Лиги чемпионов – раскрыта причина

Главный тренер «Барселоны» Хави отменил тренировку в четверг. Как сообщает издание AS, после болезненного вылета из Лиги чемпионов Хави осознал необходимость разрядки негативной атмосферы. Для этого молодой специалист решил дать команде выходной день.

Отмечается, что в среду, на следующий день после матча с «ПСЖ» (1:4), «Барселона» проводила занятие, на котором царила неблагоприятная атмосфера. Хави и его ассистенты заметили это и сделали выводы.

Впереди у «Барселоны» важный матч против «Реала» в Ла Лиге. Команде Хави в воскресенье нужно побеждать, чтобы сократить отставание до пяти очков и сохранить реальные шансы на чемпионство.