Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави отменил тренировку «Барселоны» после вылета из Лиги чемпионов – раскрыта причина

18 Апреля 2024 • 17:32 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
21.04 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави отменил тренировку в четверг. Как сообщает издание AS, после болезненного вылета из Лиги чемпионов Хави осознал необходимость разрядки негативной атмосферы. Для этого молодой специалист решил дать команде выходной день.

Отмечается, что в среду, на следующий день после матча с «ПСЖ» (1:4), «Барселона» проводила занятие, на котором царила неблагоприятная атмосфера. Хави и его ассистенты заметили это и сделали выводы.

Впереди у «Барселоны» важный матч против «Реала» в Ла Лиге. Команде Хави в воскресенье нужно побеждать, чтобы сократить отставание до пяти очков и сохранить реальные шансы на чемпионство.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес

Новости по матчу

Сегодня, 18 Апреля
17:38
В «Барселоне» произошёл раскол – известна причина
17:35
Глеб: «Лучше, чтобы Хави остался в «Барселоне»
17:32
Хави отменил тренировку «Барселоны» после вылета из Лиги чемпионов – раскрыта причина
16:56
Араухо – о матче против «Реала»: «У нас есть математические шансы стать чемпионами» 2
16:42
Араухо дал комментарий насчёт своего будущего в «Барселоне»
15:22
Кейн поделился ожиданиями от встречи с Беллингемом в полуфинале Лиги чемпионов
13:59
Родри: «В серии пенальти удача была на стороне «Реала», всё как обычно» 2
12:46
Вальверде: «Моя награда лучшему игроку матча принадлежит каждому футболисту «Реала»
12:27
Анчелотти: «Если я не умер во время матча с «Манчестер Сити», значит, я бессмертен»
12:18
Вальверде: «Мы должны поздравить Лунина, ведь его критиковали после первого матча»
12:11
Каррагер: «Манчестер Сити» был лучше «Реала»
12:02
Кроос: «Рюдигер – единственный, кому я не доверял при исполнении пенальти» 1
11:29
Лапорта встретится с Хави после эль класико, чтобы убедить тренера остаться
11:22
Анри: «Люди скажут, что «Манчестер Сити» был лучшей командой, но «Реал» хорошо защищался»
10:39
Анри: «Карвахаль великолепно защищался против Грилиша, а потом и против Доку» 1
10:01
Винисиус может пропустить матч с «Барселоной»
17 Апреля
23:48
​Ожидается, что матч «Реала» с «Барселоной» просмотрят не менее 650 миллионов человек
22:19
Спортивный директор «Барселоны» провёл встречу с представителями звезды Бундеслиги
21:31
Анчелотти — об игре Беллингема: «Он великолепен»
15:05
Шансы на то, что Маркес заменит Хави возрастают с каждым днём
10:55
Хави ответил Энрике, который сказал, что «ПСЖ» вышел бы в полуфинал и без удаления Араухо 6
10:35
Гюндоган: «Гол Витиньи? Это была ещё одна ошибка с нашей стороны» 1
10:23
Гюндоган оценил, насколько справедливым было удаление Араухо в матче с «ПСЖ» 2
10:17
Гюндоган: «Мы подарили победу «ПСЖ», причём очень простым способом»
10:06
Полузащитник «Фулхэма» рассмеялся, когда услышал утверждение, что Сака лучше Родриго
16 Апреля
21:36
Беллингем поддержал Винисиуса, ставшего мишенью расистов
20:27
Анчелотти: «Я прошу всех игроков работать на команду»
19:46
Беллингем: «Анчелотти заставляет тебя поверить, что ты лучше, чем есть на самом деле» 2
19:38
Беллингем высказался о несостоявшемся трансфере в «Манчестер Сити»
19:31
Беллингем: «Не ожидал, что забью так много голов»
10:25
«Барселона» планирует всего два трансфера летом
15 Апреля
21:15
В «Байере» не исключили, что Алонсо может возглавить «Реал»
10:25
«Жирона» ожидает предложение от топ-клуба Ла Лиги по своему полузащитнику
14 Апреля
15:55
Гюлер заявил о желании уйти в аренду из «Реала»
02:26
Дест: «Возвращение в «Барселону»? Нет, я хочу развиваться» 1
13 Апреля
13:02
Стали известны имена 4 игроков «Реала», которые выйдут в основе на матч с «Мальоркой»
18 Марта
21:51
Хави может пропустить «эль класико» 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Бавария» выбрала нового тренера Гвардиола рассказал, что сделает в случае поражения «Реалу» в Лиге чемпионов Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Мюллер прокомментировал историческое чемпионство «Байера» Анчелотти назвал одного из самых опасных игроков «Манчестер Сити» Хави ответил Энрике, который сказал, что «ПСЖ» вышел бы в полуфинал и без удаления Араухо Гвардиола порадовал фанатов «Манчестер Сити» «отличной новостью» «Реал» пройдёт «Манчестер Сити» и выиграет Лигу чемпионов – так говорит статистика Дембеле прокомментировал победу «ПСЖ» над «Барселоной» в Лиге чемпионов Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне
Спортивные новости
Канарейкин: «Магнитка» прямо огня в полыня идет» Бывший нападающий «Металлурга» рассказал, чего ждет от финала Кубка Гагарина Канарейкин назвал победителя Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина Бывший главный тренер «Металлурга» оценил шансы команды на победу в Кубке Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Апреля
18:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выбрал трёх кандидатов на замену Уан-Биссаке
17:38 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» произошёл раскол – известна причина
17:35 · Испания. Ла Лига
Глеб: «Лучше, чтобы Хави остался в «Барселоне»
17:32 · Испания. Ла Лига
Хави отменил тренировку «Барселоны» после вылета из Лиги чемпионов – раскрыта причина
17:20 · Испания. Ла Лига
«Барселона» рассматривала кандидатуру Гвардиолы и ещё двух элитных тренеров слухи
17:15 · Испания. Ла Лига
«Барселона» отказалась от кандидатуры Флика – названа причина 1
16:56 · Испания. Ла Лига
Араухо – о матче против «Реала»: «У нас есть математические шансы стать чемпионами» 2
16:42 · Испания. Ла Лига
Араухо дал комментарий насчёт своего будущего в «Барселоне»
16:12 · Испания. Ла Лига
Звёздный игрок попросил отпустить его из «Барселоны» 3 слухи
15:22 · Германия. Бундеслига
Кейн поделился ожиданиями от встречи с Беллингемом в полуфинале Лиги чемпионов
14:24 · Испания. Ла Лига
Захарян озвучил свои цели в «Реал Сосьедаде»
13:59 · Англия. Премьер-лига
Родри: «В серии пенальти удача была на стороне «Реала», всё как обычно» 2
13:02 · Испания. Ла Лига
Назван судья, который отработает на матче «Реала» и «Барселоны»
12:46 · Испания. Ла Лига
Вальверде: «Моя награда лучшему игроку матча принадлежит каждому футболисту «Реала»
12:27 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Если я не умер во время матча с «Манчестер Сити», значит, я бессмертен»
Все новости
Рекомендуем