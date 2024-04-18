Всё идёт к тому, что летом Хави у руля «Барселоны» заменит Рафаэль Маркес. На страницах Mundo Deportivo вышла заметка, посвящённая выбору каталонцами нового главного тренера. Согласно информации источника, «сине-гранатовые» рассматривали целях ряд кандидатур, в том числе представителей элиты – Хосепа Гвардиолу, Луиса Энрике и Юргена Клоппа. Впрочем, пригласить каждого из этих трёх топ-специалистов оказалось невозможно. Как следствие, фаворитом на пост стал Маркес.

На текущий момент «Барселона» занимает в турнирной таблице Ла Лиги второе место. От лидирующего «Реала» команда Хави отстаёт на восемь очков. В воскресенье гранды сойдутся лицом к лицу в Мадриде.

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