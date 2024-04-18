«Барселона» отказалась от кандидатуры Флика – названа причина

«Барселона» выбирает тренера на следующий сезон. Всё идёт к тому, что каталонскую команду после ухода Хави примет Рафаэль Маркес, который сейчас работает с молодёжным составом.

Как стало известно Mundo Deportivo, в «Барселоне» отказались от ряда кандидатур, в частности от Ханса-Дитера Флика. Немец не устроил руководителей «сине-гранатовых» тем, что он не знает клуб и испанскую лигу.

Кроме того, каталонский клуб исключил из списка таких специалистов, как Микель Артета, Роберто де Дзерби и Томас Тухель.

Ближайший матч «Барселона» проведёт в воскресенье, 21 апреля, - против «Реала» на поле соперника.