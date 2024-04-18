Араухо – о матче против «Реала»: «У нас есть математические шансы стать чемпионами»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо дал комментарий в преддверии гостевого матча против «Реала».
«У нас есть математические шансы стать чемпионами, и мы должны бороться до конца. Если мы выиграем в воскресенье, то сократим отставание и будем бороться за победу в Ла Лиге.
Мы должны изменить наш менталитет. У нас есть шансы в Ла Лиге, и в воскресенье мы сделаем всё возможное», - сказал Араухо журналистам.
На текущий момент «Барселона» отстаёт от лидирующего «Реала» на восемь зачётных баллов (70 против 78). Впереди семь туров.
Матч «Реал» - «Барселона» стартует 21 апреля в 22:00 по московскому времени.
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