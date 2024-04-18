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Араухо дал комментарий насчёт своего будущего в «Барселоне»

18 Апреля 2024 • 16:42 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
21.04 22:00

Защитник Рональд Араухо высказался по поводу ситуации со своим будущим. По словам футболиста, «Барселона» начала переговоры насчёт продления с ним контракта.

«Всё идёт хорошо. Клуб начал переговоры с моими представителями. Сейчас я думаю об оставшихся матчах, а после сезона мы сядем и поговорим», - сказал Араухо журналистам.

Действующий контракт Рональда Араухо рассчитан до середины 2026 года. Всего за первую команду «Барселоны» уругваец провёл 146 матчей, в которых записал на свой счёт восемь голов и три голевых паса на партнёров.

Ближайший матч «Барселона» проведёт 21 апреля – против «Реала» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо

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