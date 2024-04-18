Араухо дал комментарий насчёт своего будущего в «Барселоне»

Защитник Рональд Араухо высказался по поводу ситуации со своим будущим. По словам футболиста, «Барселона» начала переговоры насчёт продления с ним контракта.

«Всё идёт хорошо. Клуб начал переговоры с моими представителями. Сейчас я думаю об оставшихся матчах, а после сезона мы сядем и поговорим», - сказал Араухо журналистам.

Действующий контракт Рональда Араухо рассчитан до середины 2026 года. Всего за первую команду «Барселоны» уругваец провёл 146 матчей, в которых записал на свой счёт восемь голов и три голевых паса на партнёров.

Ближайший матч «Барселона» проведёт 21 апреля – против «Реала» на поле соперника.