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Чемпионат Испании. Ла Лига

Звёздный игрок попросил отпустить его из «Барселоны» слухи

18 Апреля 2024 • 16:12 Комментировать (3)

В летнее трансферное окно состав «Барселоны» может измениться. Как стало известно журналистам TodoFichajes, звёздный полузащитник каталонской команды Илкай Гюндоган обратился к клубу с просьбой отпустить его в ближайшее межсезонье. У 33-летнего немца есть варианты в Англии и Саудовской Аравии.

В «Барселону» Илкай Гюндоган перебрался прошлым летом свободным агентом после семи сезонов в «Манчестер Сити». Действующий контракт полузащитника рассчитан до середины 2025 года.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Илкая Гюндогана в 16 миллионов евро.

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Барселона Илкай Гюндоган трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (3) Все комментарии
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ингерман
18 Апреля 2024 в 16:33
18 Апреля 2024 в 16:21
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ай милка эта твой паследний ник али ышо есмь.. береги ево.. А-ха-ха-ха! )))
Барсафобия
18 Апреля 2024 в 16:46
я только 1 раз зарег в етом сайте
Барсафобия
18 Апреля 2024 в 16:21
предатель
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