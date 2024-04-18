В летнее трансферное окно состав «Барселоны» может измениться. Как стало известно журналистам TodoFichajes, звёздный полузащитник каталонской команды Илкай Гюндоган обратился к клубу с просьбой отпустить его в ближайшее межсезонье. У 33-летнего немца есть варианты в Англии и Саудовской Аравии.

В «Барселону» Илкай Гюндоган перебрался прошлым летом свободным агентом после семи сезонов в «Манчестер Сити». Действующий контракт полузащитника рассчитан до середины 2025 года.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Илкая Гюндогана в 16 миллионов евро.