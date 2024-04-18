Захарян озвучил свои цели в «Реал Сосьедаде»

Арсен Захарян не намерен останавливаться на достигнутом в «Реал Сосьедаде» и уже ставит перед собой новые цели на сезон-2024/2025.

«В следующем году с этой командой я хочу снова сыграть в еврокубках, улучшить свою индивидуальную игру и забить больше голов», - цитирует российского футболиста Marca.

Отметим, что пока в активе Захаряна лишь один забитый забитый мяч в составе басков, однако он сам очень рад, что смог открыть счёт голам в Испании.

Действующее соглашение игрока с клубом из Сан-Себастьяна рассчитано до июня 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.