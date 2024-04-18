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Чемпионат Испании. Ла Лига

Захарян озвучил свои цели в «Реал Сосьедаде»

18 Апреля 2024 • 14:24 Комментировать
Хетафе
...
Реал Сосьедад
21.04 15:00

Арсен Захарян не намерен останавливаться на достигнутом в «Реал Сосьедаде» и уже ставит перед собой новые цели на сезон-2024/2025.

«В следующем году с этой командой я хочу снова сыграть в еврокубках, улучшить свою индивидуальную игру и забить больше голов», - цитирует российского футболиста Marca.

Отметим, что пока в активе Захаряна лишь один забитый забитый мяч в составе басков, однако он сам очень рад, что смог открыть счёт голам в Испании.

Действующее соглашение игрока с клубом из Сан-Себастьяна рассчитано до июня 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.

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ХЕТАФЕ РЕАЛ СОСЬЕДАД
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