Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Назван судья, который отработает на матче «Реала» и «Барселоны»

18 Апреля 2024 • 13:02 Комментировать

Федерация футбола Испании определилась с арбитром, который обслужит поединок между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной» в рамках 32-го тура чемпионата Испании.

Как информирует AS, главным рефери «эль класико» назначен Сесар Сото Градо. Стоит отметить, что этот судья впервые обслужит встречу принципиальных соперников. Ранее он работал на 15 играх «Реала», девять из которых завершились победой «сливочных». «Барселона» одержала всего две победы в семи матчах при этом арбитре.

«Реал» примет «Барселону» на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу». Встреча состоится 21 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Сесар Сото Градо ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» «Бавария» выбрала нового тренера Гвардиола рассказал, что сделает в случае поражения «Реалу» в Лиге чемпионов Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Мюллер прокомментировал историческое чемпионство «Байера» Хави ответил Энрике, который сказал, что «ПСЖ» вышел бы в полуфинал и без удаления Араухо Анчелотти назвал одного из самых опасных игроков «Манчестер Сити» Гвардиола порадовал фанатов «Манчестер Сити» «отличной новостью» «Реал» пройдёт «Манчестер Сити» и выиграет Лигу чемпионов – так говорит статистика Дембеле прокомментировал победу «ПСЖ» над «Барселоной» в Лиге чемпионов
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
Спортивные новости
Вице-президент КХЛ рассказал, кого будет поддерживать в финале Кубка Гагарина Бывший игрок «Локомотива» назвал стиль команды тотальным Бывший главный тренер сборной России сравнил составы «Локомотива» и «Металлурга» Канарейкин назвал сильные стороны «Локомотива» Вице-президент КХЛ сравнил «Локомотив» и «Металлург» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Апреля
13:02 · Испания. Ла Лига
Назван судья, который отработает на матче «Реала» и «Барселоны»
12:46 · Испания. Ла Лига
Вальверде: «Моя награда лучшему игроку матча принадлежит каждому футболисту «Реала»
12:27 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Если я не умер во время матча с «Манчестер Сити», значит, я бессмертен»
12:20 · Испания. Ла Лига
Кроос дал ответ, покидает ли он «Реал»
12:18 · Испания. Ла Лига
Вальверде: «Мы должны поздравить Лунина, ведь его критиковали после первого матча»
12:11 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Манчестер Сити» был лучше «Реала»
12:07 · Нидерланды. Эредивизие
«Барселона» близка к первой летней продаже - известно имя игрока
12:02 · Испания. Ла Лига
Кроос: «Рюдигер – единственный, кому я не доверял при исполнении пенальти»
12:01 · Испания. Ла Лига
Луис Энрике выбрал нападающего на замену Мбаппе
11:53 · Испания. Ла Лига
Моуринью рассказал, за кого будет болеть в Лиге чемпионов
11:29 · Испания. Ла Лига
Лапорта встретится с Хави после эль класико, чтобы убедить тренера остаться
11:22 · Испания. Ла Лига
Анри: «Люди скажут, что «Манчестер Сити» был лучшей командой, но «Реал» хорошо защищался»
10:39 · Англия. Премьер-лига
Анри: «Карвахаль великолепно защищался против Грилиша, а потом и против Доку» 1
10:08 · Англия. Премьер-лига
Новый владелец «Манчестер Юнайтед» хочет купить игрока «Барселоны»
10:01 · Испания. Ла Лига
Винисиус может пропустить матч с «Барселоной»
Все новости
Рекомендуем