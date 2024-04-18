Назван судья, который отработает на матче «Реала» и «Барселоны»

Федерация футбола Испании определилась с арбитром, который обслужит поединок между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной» в рамках 32-го тура чемпионата Испании.

Как информирует AS, главным рефери «эль класико» назначен Сесар Сото Градо. Стоит отметить, что этот судья впервые обслужит встречу принципиальных соперников. Ранее он работал на 15 играх «Реала», девять из которых завершились победой «сливочных». «Барселона» одержала всего две победы в семи матчах при этом арбитре.

«Реал» примет «Барселону» на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу». Встреча состоится 21 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.