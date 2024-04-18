Вальверде: «Моя награда лучшему игроку матча принадлежит каждому футболисту «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде сказал несколько слов после получения награды лучшему игроку матча против «Манчестер Сити». «Королевский клуб» вчера смог добыть путёвку в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «горожан» в серии пенальти.

«Моя награда лучшему игроку матча принадлежит каждому футболисту «Реала». Я отнесу приз в раздевалку и поздравлю всех, кто отдал все силы на поле ради команды», – цитирует Вальверде Madrid Xtra.

Вальверде в этом розыгрыше чемпионата Испании отметился одним голом и семью результативными передачами. 25-летний уругваец отыграл все 120 минут в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».