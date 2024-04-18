Анчелотти: «Если я не умер во время матча с «Манчестер Сити», значит, я бессмертен»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признался, что очень нервничал во время ответного матча с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Команда итальянца в конечном итоге смогла добыть путёвку в полуфинал, добыв победу в серии пенальти.

«Если я не умер во время матча с «Манчестер Сити», значит, я бессмертен. Я так не нервничал со времён ответной игры с «Челси» в 2022 году, когда нам удалось сделать камбэк», – цитирует Анчелотти Madrid Xtra.

В полуфинале Лиги чемпионов итальянскому специалисту предстоит встретиться со своим бывшим клубом. В битве за финал «Реал» сразится с мюнхенской «Баварией».