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Кроос дал ответ, покидает ли он «Реал»

18 Апреля 2024 • 12:20 Комментировать

Звездный полузащитник Тони Кроос, выступающий за мадридский «Реал», ответил на вопрос касательно своего будущего в «королевском» клубе.

«Это мой последний сезон в «Реале»? Пока точно не знаю», - передает слова 34-летнего футболиста Madrid Universal.

За мадридский гранд Кроос выступает с лета 2014 года. Срок действующего контракта между клубом и футболистом рассчитан до завершения нынешнего сезона.

В текущей игровой кампании Тони провел 41 встречу за «сливочных», записав на свой счет один забитый мяч и семь результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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