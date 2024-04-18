Вальверде: «Мы должны поздравить Лунина, ведь его критиковали после первого матча»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался об игре голкипера Андрея Лунина в матче против «Манчестер Сити» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов. В серии пенальти украинец отразил два одиннадцатиметровых и помог «королевскому клубу» выйти в полуфинал, где команда Карло Анчелотти встретится с мюнхенской «Баварией».

«Мы должны поздравить Лунина, ведь его критиковали после первого матча за то, что может случиться с каждым. В ответной игре он показал смелость, в которой нуждалась команда. Андрей доказал всем, что является очень качественным игроком», – цитирует Вальверде Madrid Xtra.