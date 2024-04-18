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Кроос: «Рюдигер – единственный, кому я не доверял при исполнении пенальти»

18 Апреля 2024 • 12:02 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
21.04 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос пошутил над своим партнёром по команде Антонио Рюдигером. Напомним, именно центральный защитник вчера реализовал решающий пенальти, который позволил «Реалу» одержать победу в серии одиннадцатиметровых против «Манчестер Сити» и выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

«Рюдигер – единственный, кому я не доверял при исполнении пенальти (смеётся)», – цитирует Крооса Madrid Xtra.

Рюдигер во втором тайме допустил ошибку при выносе мяча, что привело к пропущенному голу от Кевина де Брёйне. Тем не менее, немец провёл качественный матч, а затем реабилитировался за оплошность в серии пенальти.

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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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