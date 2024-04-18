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Чемпионат Испании. Ла Лига

Луис Энрике выбрал нападающего на замену Мбаппе

18 Апреля 2024 • 12:01 Комментировать

Форвард Килиан Мбаппе с большой долей вероятности покинет «ПСЖ» по завершении нынешнего сезона. Как стало известно журналистам Todofichajes, главный тренер парижского клуба Луис Энрике выбрал игрока, которым хочет заменить 25-летнюю звезду.

Испанец хочет видеть в своей команде вингера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса. Сумма потенциальной сделки может составить порядка 60 миллионов евро. Контракт Нико с басками рассчитан до середины 2027 года.

В текущем сезоне Ла Лиги Уильямс провел 25 поединков. На счету 21-летнего испанца три забитых мяча и восемь результативных передач.

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Атлетик Бильбао ПСЖ Луис Энрике Килиан Мбаппе Нико Уильямс ещё теги
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