Луис Энрике выбрал нападающего на замену Мбаппе

Форвард Килиан Мбаппе с большой долей вероятности покинет «ПСЖ» по завершении нынешнего сезона. Как стало известно журналистам Todofichajes, главный тренер парижского клуба Луис Энрике выбрал игрока, которым хочет заменить 25-летнюю звезду.

Испанец хочет видеть в своей команде вингера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса. Сумма потенциальной сделки может составить порядка 60 миллионов евро. Контракт Нико с басками рассчитан до середины 2027 года.

В текущем сезоне Ла Лиги Уильямс провел 25 поединков. На счету 21-летнего испанца три забитых мяча и восемь результативных передач.