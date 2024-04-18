Моуринью рассказал, за кого будет болеть в Лиге чемпионов

Бывший тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, за какой клуб будет болеть в Лиге чемпионов. Напомним, в полуфинал самого престижного еврокубка вышли такие команды, как мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария», дортмундская «Боруссия» и французский «ПСЖ».

«Мне бы хотелось, чтобы Лигу чемпионов выиграл «Реал» Мадрид. Клуб и Карло Анчелотти этого заслуживают», – цитирует португальского специалиста Madrid Xtra.

Напомним, «королевский клуб» вчера прошёл в серии пенальти «Манчестер Сити». В полуфинале команда Карло Анчелотти встретится с мюнхенской «Баварией».

Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. За этот срок португалец выиграл с клубом чемпионат и Кубок Испании.