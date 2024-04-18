Лапорта встретится с Хави после эль класико, чтобы убедить тренера остаться

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта не теряет надежд сохранить Хави Эрнандеса на посту главного тренера команды. По информации от Mundo Deportivo, руководитель «сине-гранатовых» встретится с наставником после ближайшего эль класико, чтобы убедить его остаться.

Сообщается, что Лапорта хочет, чтобы Хави как минимум отработал свой контракт до конца. Напомним, соглашение испанского специалиста истекает по окончании следующего сезона. Жоан спросит у Хави, при каких условиях тренер будет готов остаться в команде.

До конца нынешнего сезона «Барселона» сохраняет шансы лишь на победу в Ла Лиге. Правда, за 7 туров до конца отставание от мадридского «Реала» составляет 8 очков.