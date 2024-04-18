Анри: «Люди скажут, что «Манчестер Сити» был лучшей командой, но «Реал» хорошо защищался»

Экс-игрок «Барселоны» Тьерри Анри отдал должное мадридскому «Реалу» за игру против «Манчестер Сити» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, «королевский клуб» одолел «горожан» в серии послематчевых пенальти и заработал путёвку в полуфинал, где встретится с мюнхенской «Баварией».

«Многое зависит от защиты. С помощью грамотной обороны ты можешь контролировать игру. Люди скажут, что «Манчестер Сити» был лучшей командой, но «Реал» хорошо защищался. Думаю, лучшая команда – это та, которая хорошо оборонялась и прошла дальше», – сказал Анри в эфире телеканала CBS Sports.