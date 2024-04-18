Винисиус может пропустить матч с «Барселоной»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может пропустить ближайший матч своей команды против каталонской «Барселоны» в чемпионате Испании. В ответном четвертьфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» бразилец получил небольшое повреждение.

Как сообщает журналист Хорди Хиль, Винисиус в ближайшее время пройдёт тестирование, которое покажет, сможет ли нападающий принять участие в предстоящем эль класико на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, отрыв «Реала» от «Барселоны» составляет 8 очков в чемпионате. Вчера команда Карло Анчелотти заработала путёвку в полуфинал Лиги чемпионов, где «сливочные» сыграют против мюнхенской «Баварии».