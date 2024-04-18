Министр спорта Франции высказалась о возможном трансфере Мбаппе

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера поделилась мыслями о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».
«Мбаппе уже дал очень многое французскому чемпионату. Конечно, все будут расстроены, если он уедет. Но Килиану нужно продолжать строить свою карьеру, он сам принимает решение», - передает слова министра RMC Sport.
Ранее в прессе сообщалось, что Мбаппе договорился о контракте с мадридским грандом. Стороны подпишут трудовое соглашение, которое будет рассчитано на пять лет. 25-летний нападающий достанется «Реалу» бесплатно, поскольку его контракт с «ПСЖ» истекает грядущим летом.
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