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Министр спорта Франции высказалась о возможном трансфере Мбаппе

18 Апреля 2024 • 07:24 Комментировать

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера поделилась мыслями о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Мбаппе уже дал очень многое французскому чемпионату. Конечно, все будут расстроены, если он уедет. Но Килиану нужно продолжать строить свою карьеру, он сам принимает решение», - передает слова министра RMC Sport.

Ранее в прессе сообщалось, что Мбаппе договорился о контракте с мадридским грандом. Стороны подпишут трудовое соглашение, которое будет рассчитано на пять лет. 25-летний нападающий достанется «Реалу» бесплатно, поскольку его контракт с «ПСЖ» истекает грядущим летом.

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Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Амели Удеа-Кастера ещё теги
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