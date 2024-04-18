«Реал» потерял Карвахаля из-за травмы

В дополнительное время матча «Манчестер Сити» - «Реал» «сливочные» потеряли одного из своих защитников. Речь идёт о Дани Карвахале, который получил травму на 109-й минуте матча. Вскоре после повреждения Дани заменил Эдер Милитао, недавно восстановившийся от тяжёлой травмы связок колена и пропустивший практически весь сезон.

Диагноз и степень повреждения испанца, разумеется, будут известны только после обследования врачей после игры.

Напомним, что сейчас идёт второй дополнительный тайм игры «Сити» и «Реала», на табло горит равенство – 1:1. Текстовую трансляцию поединка двух грандов проводит наш портал.