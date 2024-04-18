Супруга Алвеса вернулась к нему

Выпущенный на свободу под залог Дани Алвес был замечен наслаждающимся воздухом свободы в Барселоне - он разгуливал под весьма тёплым апрельским испанским солнышком в компании своей супруги Хоаны Санс.

Ранее, пока Алвес пребывал в заточении, женщина не хотела иметь с ним ничего общего и говорила, что их семейным отношениям пришёл конец - судя по всему, эпизод с изнасилованием на дискотеке она квалифицировала как супружескую измену, и, похоже, она была далеко не первой. Тем не менее, сейчас всё позади, по крайней мере, пока что.

Фотографии вольного Алвеса опубликовал каталонский журнал Diez Minutos.