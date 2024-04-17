​Ожидается, что матч «Реала» с «Барселоной» просмотрят не менее 650 миллионов человек

После четвертьфиналов Лиги чемпионов в испанском футболе ожидается ещё одно пиршество - поединок «Реала» с «Барселоной». Он состоится 21 апреля, то есть уже в воскресенье. Интерес к матчу традиционно велик - быть может, даже выше, чем в прошлом, так как в Ла Лиге провели подсчёты и выяснили, что ожидаемая телеаудитория по всему миру превышает 650 миллионов зрителей.

Напомним, что матч состоится в рамках 32-го тура испанского чемпионата. Сейчас «Реал» занимает первое место в турнирной таблице испанского чемпионата, на восемь очков опережая, естественно, «Барселону». Третьей сейчас идёт «Жирона».