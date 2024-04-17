​Матч с «ПСЖ» собрал рекордную аудиторию на «Монтжуик-Парке»

Каталонская «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, и за очередной неудачей команды Хави Эрнандеса наблюдала рекордная для «Монтжуик-Парка» аудитория - более 50 тысяч человек, или 50 309, если точно. В этом сезоне матчи «Барселоны» такую аудиторию ещё не собирали.

Напомним, что клуб вынужден проводить домашние матчи на этом стадионе из-за ремонта на домашней арене «Камп Ноу». Однако предыдущий рекорд побит лишь на восемь человек - за матчем с «Наполи» в предыдущем раунде Лиги чемпионов наблюдали 50 301 человек. Чуть меньше собрала игра с «Реалом» осенью прошлого года - 50 112 зрителей.