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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Дочь Луиса Энрике сменила Феррана Торреса на защитника «Реал Сосьедада»

17 Апреля 2024 • 23:23 Комментировать

В прошлом году дочь Луиса Энрике, Сира Мартинес, рассталась с нападающим «Барселоны» Ферраном Торресом. Теперь, спустя чуть менее чем год, она готова к новым отношениям - из Испании доносятся слухи о том, что за ней ухаживает Робин ле Норман, защитник «Реал Сосьедад».

Их видели вместе ещё неделю назад в Париже, куда они прилетели вместе для того, чтобы наблюдать за матчем «ПСЖ» против «Барселоны». Команда «Лучо» проиграла, но вчера взяла убедительный реванш.

Также испанские СМИ сообщают, что между делом у 24-летней девушки, выступающей в конном спорте, была интрижка с младшим братом мотогонщика Марка Маркеса - Алексом.


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Евро-Футбол.Ру,
Луис Энрике Робин ле Норман
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