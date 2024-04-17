​Дочь Луиса Энрике сменила Феррана Торреса на защитника «Реал Сосьедада»

В прошлом году дочь Луиса Энрике, Сира Мартинес, рассталась с нападающим «Барселоны» Ферраном Торресом. Теперь, спустя чуть менее чем год, она готова к новым отношениям - из Испании доносятся слухи о том, что за ней ухаживает Робин ле Норман, защитник «Реал Сосьедад».

Их видели вместе ещё неделю назад в Париже, куда они прилетели вместе для того, чтобы наблюдать за матчем «ПСЖ» против «Барселоны». Команда «Лучо» проиграла, но вчера взяла убедительный реванш.

Также испанские СМИ сообщают, что между делом у 24-летней девушки, выступающей в конном спорте, была интрижка с младшим братом мотогонщика Марка Маркеса - Алексом.