Маркизио сравнил Беллингема с Зиданом

Бывший итальянский полузащитник Клаудио Маркизио высказался о сходствах в игре Джуда Беллингема и Зинедина Зидана.

Английский хавбек стал лидером и лучшим бомбардиром мадридского «Реала» в первом сезоне после перехода из дортмундской «Боруссии». По словам Маркизио, Беллингема и Зидана объединяет не только пятый номер на футболке.

«Беллингем творит невероятные вещи в свой первый год в «Реале». Я всегда сравнивал его с Зиданом в плане манеры движения. Но даже Зидан, когда перешёл в «Ювентус», поначалу испытывал некоторые трудности, в то время как Беллингем начал сходу показывать результат», – цитирует Madrid Xtra итальянца, высказавшегося перед началом матча «Манчестер Сити» – «Реал».