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Маркизио сравнил Беллингема с Зиданом

17 Апреля 2024 • 21:45 Комментировать
Манчестер Сити
0:1
Реал Мадрид
1 1.63 X 4.30 2 4.90
перерыв

Бывший итальянский полузащитник Клаудио Маркизио высказался о сходствах в игре Джуда Беллингема и Зинедина Зидана.

Английский хавбек стал лидером и лучшим бомбардиром мадридского «Реала» в первом сезоне после перехода из дортмундской «Боруссии». По словам Маркизио, Беллингема и Зидана объединяет не только пятый номер на футболке.

«Беллингем творит невероятные вещи в свой первый год в «Реале». Я всегда сравнивал его с Зиданом в плане манеры движения. Но даже Зидан, когда перешёл в «Ювентус», поначалу испытывал некоторые трудности, в то время как Беллингем начал сходу показывать результат», – цитирует Madrid Xtra итальянца, высказавшегося перед началом матча «Манчестер Сити» – «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Зинедин Зидан Клаудио Маркизио Джуд Беллингем ещё теги

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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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