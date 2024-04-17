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Анчелотти — об игре Беллингема: «Он великолепен»

17 Апреля 2024 • 21:31 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
21.04 22:00

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о хавбеке команды Джуде Беллингеме.

«Не забывайте, что Джуду всего 20 лет. Он великолепен. В будущем он станет одним из самых важных игроков. Беллингем очень хороший, современный игрок», — цитирует итальянского специалиста известный журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Стоит напомнить, что в «Реал» англичанин перебрался из дортмундской «Боруссии». В текущем сезоне полузащитник провёл 34 встречи за «сливочных» во всех турнирах, отличившись 20 забитыми мячами и 10 результативными передачами.

Трудовой договор футболиста с мадридцами рассчитан до лета 2029 года.


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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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