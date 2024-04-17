Анчелотти — об игре Беллингема: «Он великолепен»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о хавбеке команды Джуде Беллингеме.

«Не забывайте, что Джуду всего 20 лет. Он великолепен. В будущем он станет одним из самых важных игроков. Беллингем очень хороший, современный игрок», — цитирует итальянского специалиста известный журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Стоит напомнить, что в «Реал» англичанин перебрался из дортмундской «Боруссии». В текущем сезоне полузащитник провёл 34 встречи за «сливочных» во всех турнирах, отличившись 20 забитыми мячами и 10 результативными передачами.

Трудовой договор футболиста с мадридцами рассчитан до лета 2029 года.