«Барселона» может назначить Маркеса не от хорошей жизни

Поговаривают, что летом должность главного тренера «Барселоны» займёт Рафаэль Маркес, который сейчас работает с резервной командой. Как сообщает ESPN, в каталонском клубе рассматривают и других кандидатов, в том числе Ханса-Дитера Флика и Томаса Тухеля. При этом в стане «сине-гранатовых» понимают, что сделать предложение опытному тренеру будет сложно из-за экономических трудностей, ограничивающих трансферные возможности клуба.

Словом, «Барселона» может назначить тренером Рафаэля Маркеса не от хорошей жизни. Молодой тренер из системы клуба вряд ли станет требовать гарантии трансферов, в отличие от более статусных специалистов.

Назван вероятный следующий тренер «Барселоны»