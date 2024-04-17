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Чемпионат Испании. Ла Лига

Легенда «Реала» Рауль может возглавить клуб Ла Лиги

17 Апреля 2024 • 19:39 Комментировать

Легенда мадридского «Реала» Рауль Гонсалес может начать тренерскую работу в Ла Лиге. В программе SER Deportivos прозвучала информация о том, что 46-летний Рауль входит в список кандидатов на пост рулевого «Севильи». Подробности появятся позже.

С 2018 года Рауль работает тренером в системе «Реала». С лета 2019-го известный в прошлом футболист тренирует молодёжный состав.

На текущий момент «Севилья» располагается лишь на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч Ла Лиги андалузская команда проведёт в понедельник, 22 апреля, - против «Мальорки» на своём поле.

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