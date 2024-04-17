В «Барселоне» изменили решение по Хави

Руководители «Барселоны» рассчитывали убедить Хави остаться на тренерском мостике по завершению нынешнего сезона. Теперь, после вылета из Лиги чемпионов, каталонский клуб больше не намерен предпринимать попытки удерживать Хави. Об этом рассказывает Transfer News Live со ссылкой на издание AS.

Стоит сказать, что о решении уйти из «Барселоны» по завершению сезона Хави объявил ещё в конце января.

Напомним, что «Барселона» во вторник проиграла «ПСЖ» на своём поле со счётом 1:4. Именно парижане пробились в полуфинал Лиги чемпионов, одержав победу 6:4 по сумме двух встреч.