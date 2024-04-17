Спортивный директор «Барселоны» Дека поддерживает кандидатуру Рафаэля Маркеса на должность главного тренера первой команды. Об этом на своих страницах рассказывает TodoFichajes.

В настоящий момент Маркес возглавляет резервную команду «Барселоны». Всё идёт к тому, что летом мексиканец заменит Хави в тренерском кресле основы.

Напомним, что во вторник «Барселона» проиграла «ПСЖ» (1:4) и вылетела из Лиги чемпионов. Следующий матч команда Хави проведёт в воскресенье, 21 апреля, - против мадридского «Реала» на выезде в чемпионате Испании. Каталонцы постараются победить и сократить отставание от лидирующих мадридцев до пяти очков.

Назван вероятный следующий тренер «Барселоны»