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Чемпионат Испании. Ла Лига

Деку поддерживает кандидатуру Маркеса на пост тренера «Барселоны» слухи

17 Апреля 2024 • 15:45 Комментировать

Спортивный директор «Барселоны» Дека поддерживает кандидатуру Рафаэля Маркеса на должность главного тренера первой команды. Об этом на своих страницах рассказывает TodoFichajes.

В настоящий момент Маркес возглавляет резервную команду «Барселоны». Всё идёт к тому, что летом мексиканец заменит Хави в тренерском кресле основы.

Напомним, что во вторник «Барселона» проиграла «ПСЖ» (1:4) и вылетела из Лиги чемпионов. Следующий матч команда Хави проведёт в воскресенье, 21 апреля, - против мадридского «Реала» на выезде в чемпионате Испании. Каталонцы постараются победить и сократить отставание от лидирующих мадридцев до пяти очков. 

Назван вероятный следующий тренер «Барселоны»

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Деку Хави Эрнандес Рафаэль Маркес ещё теги
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