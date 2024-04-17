Назван вероятный следующий тренер «Барселоны»

«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, и теперь шансы на то, что Хави останется на тренерском мостике, являются низкими. На страницах испанского издания Sport в среду вышла заметка, посвящённая ситуации в каталонском клубе. В ней говорится, что летом «Барселону», скорее всего, примет Рафаэль Маркес. Сейчас этот молодой специалист работает с резервной командой «сине-гранатовых».

Отмечается, что кандидатуру Маркеса поддерживают многие представители спортивного руководства «Барселоны».

Ближайший матч «Барселона» проведёт в воскресенье, 21 апреля, - против «Реала» на выезде.