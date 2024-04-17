Шансы на то, что Маркес заменит Хави возрастают с каждым днём

Каталонская «Барселона» всё больше убеждается в том, что Рафаэль Маркес является нужным кандидатом на пост главного тренера, если Хави Эрнандес всё же уйдёт ближайшим летом.

По информации от Mundo Deportivo, у мексиканского специалиста с каждым днём растут шансы на получение работы в «Барселоне». Руководство считает Маркеса более предпочтительным кандидатом, чем тот же Ханс-Дитер Флик, у которого больше опыта.

Напомним, Маркес ранее выступал за «Барселону» в качестве футболиста и дважды становился с клубом победителем Лиги чемпионов. В настоящий момент мексиканец тренирует резервную команду «сине-гранатовых».