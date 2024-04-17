Игрок «Реала» может объединиться с Месси

Фланговый защитник Начо Фернандес, правами на которого владеет мадридский «Реал», может переехать за океан. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

По данным журналистов, в подписании 34-летнего латераля заинтересован «Интер Майами». Клуб Дэвида Бекхэма может подписать Фернандеса на правах свободного агента, поскольку трудовой договор игрока со «сливочными» истекает в конце июня 2024 года. За первую команду «Реала» Начо выступает с сентября 2012 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании защитник провел 23 поединка, в которых получил две желтые карточки и дважды был удален с поля.