Хави ответил Энрике, который сказал, что «ПСЖ» вышел бы в полуфинал и без удаления Араухо

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес не согласился со своим коллегой из «ПСЖ» Луисом Энрике. Наставник парижан ранее заявил, что его команда всё равно одержала бы победу, даже если бы центральный защитник «сине-гранатовых» Рональд Араухо не получил красную карточку.

«Я не согласен с Луисом Энрике. Я не думаю, что «ПСЖ» выиграл бы матч и вышел в полуфинал без красной карточки Араухо. У нас было преимущество в два гола, мы доставляли сопернику неприятности в атаке и были хороши в обороне», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, «ПСЖ» выиграл 4:1 и впервые с 2021 года заработал себе путёвку в полуфинал Лиги чемпионов.