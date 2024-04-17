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Гюндоган: «Гол Витиньи? Это была ещё одна ошибка с нашей стороны»

17 Апреля 2024 • 10:35 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
21.04 22:00

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган признал, что его команда допустила ошибку в эпизоде с голом Витиньи во вчерашнем матче против «ПСЖ» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Парижане начиная с концовки первого тайма играли с численным преимуществом и в итоге смогли добыть путёвку в полуфинал, одержав победу 4:1.

«Гол Витиньи? Это была ещё одна ошибка с нашей стороны. Кто-то должен был выдвинуться вперёд и заблокировать удар. Нельзя предоставлять сопернику столько пространства для удара. Мы работали над этим на тренировках. На Витинью должен был выдвинуться игрок, который находился ближе всех к мячу», – сказал Гюндоган в интервью CBS Sports.

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Барселона Илкай Гюндоган Витинья ещё теги

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