Гюндоган: «Гол Витиньи? Это была ещё одна ошибка с нашей стороны»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган признал, что его команда допустила ошибку в эпизоде с голом Витиньи во вчерашнем матче против «ПСЖ» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Парижане начиная с концовки первого тайма играли с численным преимуществом и в итоге смогли добыть путёвку в полуфинал, одержав победу 4:1.

«Гол Витиньи? Это была ещё одна ошибка с нашей стороны. Кто-то должен был выдвинуться вперёд и заблокировать удар. Нельзя предоставлять сопернику столько пространства для удара. Мы работали над этим на тренировках. На Витинью должен был выдвинуться игрок, который находился ближе всех к мячу», – сказал Гюндоган в интервью CBS Sports.