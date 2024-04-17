Гюндоган оценил, насколько справедливым было удаление Араухо в матче с «ПСЖ»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Илкай Гюндоган оценил, насколько справедливым было удаление центрального защитника Рональда Араухо в матче против «ПСЖ». Напомним, вчера вечером «сине-гранатовые» проиграли 1:4 и вылетели из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.

«Была ли красная Араухо справедливой? Сложно сказать. Тем не менее, в таких важных моментах ты должен быть уверен, что сыграешь чисто. Я бы предпочёл допустить выход 1 на 1 или даже пропустить гол. Я не знаю, сырал ли Араухо чисто, но он должен был предоставить голкиперу возможность исправить ситуацию. Если бы мы пропустили в том эпизоде, всё было бы не так страшно. Получить красную карточку в первом тайме – это очень сложно. Это убивает тебя», – цитирует Гюндогана CBS Sports.