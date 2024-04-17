Гюндоган: «Мы подарили победу «ПСЖ», причём очень простым способом»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Илкай Гюндоган высказался насчёт вылета своей команды из Лиги чемпионов. В первом четвертьфинале против «ПСЖ» «сине-гранатовые» одержали выездную победу 3:2. Вчера команда Хави Эрнандеса была разгромлена на своём поле со счётом 1:4. В первом тайме красную карточку получил центральный защитник Рональд Араухо.

«Я разочарован, очень разочарован. У нас было хорошее преимущество. Не только после первого матча, но и после того, как мы открыли счёт в ответной игре. Всё было в наших руках, но мы подарили победу «ПСЖ», причём очень простым способом», – сказал Гюндоган в интервью CBS Sports.