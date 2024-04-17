Мбаппе ответил, повлияет ли победа «ПСЖ» над «Барселоной» на его будущее

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

Парижане крупно обыграли «Барселону» на выезде (4:1) и вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Мбаппе отметился дублем в ответной встрече.

Как известно, 25-летний форвард покинет «ПСЖ» по окончании текущего сезона в качестве свободного агента. После завершения матча против «Барселоны» журналисты спросили у звёздного француза, готов ли он пересмотреть своё будущее на фоне успехов «ПСЖ»: «Может ли сегодняшняя победа изменить моё решение? Нет», – приводит El Chiringuito TV ответ Мбаппе, находящийся в шаге от подписания контракта с мадридским «Реалом».