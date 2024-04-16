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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ямаль прервал засуху без голевых действий за клуб, она длилась с 8 марта

16 Апреля 2024 • 22:24 Комментировать

Вечером вторника в Барселоне встречаются местный одноимённый клуб и французский «ПСЖ». Каталонцы открыли счёт в первую 15-минутку, сделал это ударом из пределов вратарской Рафинья Диас с ассиста от Ламина Ямаля.

Что любопытно, до 16 апреля у Ямаля была засуха за свой клуб без голевых действий. В последний раз Ламин отличался 8 марта – тогда он оформил забитый гол в ворота «Мальорки» (1:0) в игре Ла Лиги. Затем в пяти матчах за «Барсу» во всех турнирах Ямаль не мог отличиться голом или голевой передачей.

Следить за текстовой трансляцией игры «Барселоны» и «ПСЖ» можно на нашем портале. Благодаря комбинации Ямаля и Рафиньи каталонцы впереди.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ламин Ямаль
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