Деку: «Будем очень рады, если Хави решит остаться»

Спортивный директор «Барселоны» Деку по-прежнему не исключает, что главный тренер Хави Эрнандес может остаться в клубе.

Наставник каталонцев принял решение уйти по окончании сезона ещё в январе, и с тех пор журналисты постоянно спрашивают специалиста о том, не передумал ли он на этот счёт. Хави не давал поводов сомневаться в своих намерениях, однако в клубе всё ещё считают, что ситуация может измениться.

«Хави – часть нашего проекта. Мы всегда говорили о том, что он активно участвует в жизни клуба. По ходу сезона он принял это решение, но мы ещё обсудим с ним этот вопрос в будущем. Мы будем очень рады, если он всё же решит остаться, а сейчас нам нужно думать о том, как пройти в полуфинал Лиги чемпионов», – заявил в интервью Sky Sport Деку перед началом матча «Барселоны» против «ПСЖ».