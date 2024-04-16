Беллингем поддержал Винисиуса, ставшего мишенью расистов

Футболисты не должны страдать от проявлений расизма со стороны фанатов. Об этом заявил полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем, встав на защиту своего одноклубника Винисиуса.

Как сообщает Marca, Беллингем считает ненормальным тот факт, что игроки уже привыкли к расизму на выездных матчах. А соответствующие органы, которые призваны обеспечивать порядок на трибунах, не справляются со своей задачей, упуская радикально настроенных фанатов.

Напомним, Винисиус часто жаловался на то, что болельщики соперников «Реала» постоянно оскорбляют его на расовой почве. А накануне фанаты «Барселоны» перед матчем Лиги чемпионов против «ПСЖ» и вовсе скандировали «Винисиус, умри».