Игрок «Осасуны» Будимир бил пенальти «Валенсии» с тремя сломанными рёбрами

В понедельник в рамках испанской Ла Лиги встречались «Осасуна» и «Валенсия». «Летучим мышам» удалось увезти «сухую» минимальную победу из Памплоны.

Ключевой эпизод матча произошёл в самом его конце. Тогда опытный Анте Будимир, игрок «Осасуны» подошёл к точке, чтобы исполнить 11-метровый удар и, возможно, сравнять счёт. Но получился у него, пожалуй, самый нелепый пенальти в этом сезоне среди топ-чемпионатов.

Однако как стало известно во вторник, Будимир исполнял пенальти аж с тремя сломанными рёбрами. Такой информацией делится пресс-служба «Осасуны». Игрок был госпитализирован в Университетскую клинику Наварры для наблюдения и обезболивающего лечения до дальнейшего обследования.