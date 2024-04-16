Анчелотти: «Я прошу всех игроков работать на команду»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре своей команды в обороне.

— Я прошу всех игроков работать на команду. Мы – команда, которая пропустила меньше всего голов в Ла Лиге, это означает, что все игроки помогают обороне, — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

По итогам 31 сыгранного матча «Реал» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата Испании, имея в своей копилке 78 набранных очков. Стоит сказать, что в сезоне «сливочные» пропустили всего 20 голов. На второй строчке по этому показателю идет «Атлетик» Бильбао (29 голов).

В следующем туре «Реал» примет у себя дома «Барселону». Начало поединка запланировано на 22:00 по мск.