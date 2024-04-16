Фанаты «Барселоны» пожелали смерти звезде «Реала»

Во вторник вечером в Лиге чемпионов пройдёт матч 1/4 финала между «Барселоной» и «ПСЖ». Перед игрой фанаты каталонской команды скандировали кричалки о звёздном форварде «Реала» Винисиусе Жуниоре.

«Винисиус, умри!» - такую фразу скандировали фанаты «Барсы», согласно информации Cadena SER.

Стоит сказать, что Винисиус Жуниор в Испании регулярно сталкивается с оскорблениями и расизмом. При этом неприятные кричалки в адрес бразильца можно услышать даже на тех матчах, где он не играет.

«Барселона» и «ПСЖ» начнут матч в 22:00 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.