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Фанаты «Барселоны» пожелали смерти звезде «Реала»

16 Апреля 2024 • 20:26 Комментировать (4)
Барселона
...
ПСЖ
1 2.20 X 4.05 2 3.00
Через 0 ч. 48 мин.

Во вторник вечером в Лиге чемпионов пройдёт матч 1/4 финала между «Барселоной» и «ПСЖ». Перед игрой фанаты каталонской команды скандировали кричалки о звёздном форварде «Реала» Винисиусе Жуниоре.

«Винисиус, умри!» - такую фразу скандировали фанаты «Барсы», согласно информации Cadena SER.

Стоит сказать, что Винисиус Жуниор в Испании регулярно сталкивается с оскорблениями и расизмом. При этом неприятные кричалки в адрес бразильца можно услышать даже на тех матчах, где он не играет.

«Барселона» и «ПСЖ» начнут матч в 22:00 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.

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Реал Мадрид Барселона Винисиус Жуниор ещё теги

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БАРСЕЛОНА ПСЖ
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Комментарии (4) Все комментарии
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pol-black
16 Апреля 2024 в 20:55
опять? что-то мне эта "новость" напоминает новость пару месяцев назад. по кругу что-ли ходит?
slain
16 Апреля 2024 в 20:40
Перебор конечно, но и как-то вот вообще не жалко его. Один из самых отвратных персонажей в футболе на данный момент.
Vladik1993-25
16 Апреля 2024 в 20:36
А что от них ещё можно ждать, это же дегенераты!!))
Vova52
16 Апреля 2024 в 20:34
Сам виноват . Почему другим не кричат ? С такой мордой надо быть очень скромным .....
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