Беллингем: «Анчелотти заставляет тебя поверить, что ты лучше, чем есть на самом деле»

Хавбек «Реала» Джуд Беллингем высказался о главном тренере команды Карло Анчелотти.

«Анчелотти — хороший тренер. Он заставляет тебя поверить, что ты даже лучше, чем есть на самом деле. Он мотивирует тебя. Он также замечательный человек. Адаптация в команде у меня была замечательной», — цитирует Беллингема Madrid Xtra.

По итогам 31 сыгранного матча «Реал» занимает первое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги, набрав 78 очков. Отрыв «сливочных» от идущей на второй строчке «Барселоны» составляет восемь баллов.

17 апреля «Реал» встретится на выезде с «Манчестер Сити» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры, которая стартует в 22:00 по мск.