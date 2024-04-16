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Беллингем: «Не ожидал, что забью так много голов»

16 Апреля 2024 • 19:31 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
21.04 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался о снижении своей результативности.

— Больше всего я переживаю тогда, когда мы не выигрываем, а не тогда, когда я не забиваю. Я не ожидал, что забью так много голов, но, конечно, теперь хочу забивать еще больше, — приводит слова Беллингема Madrid Xtra.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил 20 мячей и записал на свой счет десять результативных передач.

По итогам 31 тура мадридский «Реал» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата Испании. В копилке «сливочных» 78 набранных очков. 
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем

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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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