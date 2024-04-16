Беллингем: «Не ожидал, что забью так много голов»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался о снижении своей результативности.

— Больше всего я переживаю тогда, когда мы не выигрываем, а не тогда, когда я не забиваю. Я не ожидал, что забью так много голов, но, конечно, теперь хочу забивать еще больше, — приводит слова Беллингема Madrid Xtra.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил 20 мячей и записал на свой счет десять результативных передач.

По итогам 31 тура мадридский «Реал» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата Испании. В копилке «сливочных» 78 набранных очков.