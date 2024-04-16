Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Футболист «Барселоны» «отлайкал» все публикации звезды фильмов для взрослых

16 Апреля 2024 • 16:12 Комментировать (1)

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси, судя по всему, является поклонником таланта Ланы Роудс – звезды фильмов для взрослых. В одной из социальных сетей 17-летний футболист «отлайкал» все публикации девушки.

Болельщики посмеялись над несовершеннолетним Кубарси, после чего он решил убрать все свои «лайки». Об этом рассказывает телеграм-канал «Первый спорт».  

За первую команду «Барселоны» Пау Кубарси успел провести 16 матчей. В них молодой защитник записал на свой счёт один голевой пас.

Ранее в прессе писали о желании «Барселоны» заключить с Кубарси новый контракт.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Пау Кубарси
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Volond
16 Апреля 2024 в 16:15
Очень важная новость!!!!!!
Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб «Реал» хочет купить звёздного полузащитника «Манчестер Сити» - названо имя Названо имя тренера, который может возглавить «Спартак» Борис Игнатьев рассказал, кто должен уйти из «Спартака» вместе с Абаскалем Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» Артета после поражения «Арсенала» высказался о борьбе за титул АПЛ «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне Назван человек, с которым у Абаскаля возникали конфликты в «Спартаке» Салихова выбрала нового главного тренера в «Спартак» Хави останется в «Барселоне» при одном условии
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
Спортивные новости
Майкл Чендлер заявил, что UFC может ввести новый пояс для его боя против Макгрегора КХЛ огласила лучших игроков 1/2 финала Кубка Гагарина «Металлург» победил «Автомобилист» и вышел в финал Кубка Гагарина Стали известны имена трёх кандидатов на замену Льюису Хэмилтону в «Мерседесе» Пивоварова: «Сейчас печально наблюдать за результатами Рублёва» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Апреля
16:12 · Испания. Ла Лига
Футболист «Барселоны» «отлайкал» все публикации звезды фильмов для взрослых 1
14:20 · Италия. Серия А
Капелло оценил Гринвуда как цель «Ювентуса»
13:51 · Испания. Ла Лига
Ван Бастен: «Надеюсь, Мбаппе сможет проявить себя в ответном матче с «Барселоной»
13:21 · Испания. Ла Лига
Клуб Захаряна нацелен на хавбека «Реала»
12:53 · Англия. Премьер-лига
Артета провёл переговоры с бывшим игроком «Реала»
10:32 · Испания. Ла Лига
5 игроков «Барселоны» могут пропустить первый полуфинал Лиги чемпионов, если клуб туда выйдет
10:25 · Испания. Ла Лига
«Барселона» планирует всего два трансфера летом
09:42 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» решил продать полузащитника - названо имя 1
03:30 · Испания. Ла Лига
Арда Туран разгромил виллу, в которой проживал в Испании - сумма ущерба превысила 230 тысяч евро
00:08 · Испания. Ла Лига
В последних пяти матчах с участием «Валенсии» было забито лишь четыре гола
00:03 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» чудом не отобрала победу у «Валенсии»
15 Апреля
23:25 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» отказалась продать Рафинью клубу АПЛ за 60 млн евро – известна причина
21:15 · Германия. Бундеслига
В «Байере» не исключили, что Алонсо может возглавить «Реал»
20:59 · Испания. Ла Лига
Рауль Гарсия решил завершить карьеру официально
20:45 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны»: «Я чувствую, что Хави может остаться» 2
Все новости
Рекомендуем