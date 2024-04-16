Футболист «Барселоны» «отлайкал» все публикации звезды фильмов для взрослых

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси, судя по всему, является поклонником таланта Ланы Роудс – звезды фильмов для взрослых. В одной из социальных сетей 17-летний футболист «отлайкал» все публикации девушки.

Болельщики посмеялись над несовершеннолетним Кубарси, после чего он решил убрать все свои «лайки». Об этом рассказывает телеграм-канал «Первый спорт».

За первую команду «Барселоны» Пау Кубарси успел провести 16 матчей. В них молодой защитник записал на свой счёт один голевой пас.

Ранее в прессе писали о желании «Барселоны» заключить с Кубарси новый контракт.