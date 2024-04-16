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Ван Бастен: «Надеюсь, Мбаппе сможет проявить себя в ответном матче с «Барселоной»

16 Апреля 2024 • 13:51 Комментировать
Барселона
...
ПСЖ
1 2.20 X 4.05 2 3.00
Через 6 ч. 56 мин.

Бывший тренер сборной Нидерландов Марко ван Бастен надеется, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сможет проявить себя в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны». Напомним, в первой игре в Париже француз не отметился ни одним результативным действием, а его команда проиграла 2:3 на своём поле.

«Надеюсь, Мбаппе сможет проявить себя в ответном матче с «Барселоной». В первом поединке «ПСЖ» играл словно без него. Надеюсь, он сможет сделать разницу в выездном матче, ведь Килиан действительно очень хорош.

«Барселона» и «ПСЖ» встретятся сегодня в 22:00 по московскому времени на «Олимпийском стадионе» в Каталонии.

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БАРСЕЛОНА ПСЖ
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