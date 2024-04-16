Клуб Захаряна нацелен на хавбека «Реала»

В летнее трансферное окно полузащитник Арда Гюлер наверняка покинет мадридский «Реал», ведь он нуждается в стабильной игровой практике. Как сообщает TodoFichajes, молодой футболист может оказаться в «Реал Сосьедаде». Клуб из Сан-Себастьяна планирует арендовать Гюлера на следующий сезон.

«Реал» и «Реал Сосьедад» имеют отличные отношения – клубы ранее уже проворачивали подобные сделки с молодыми футболистами.

19-летний Арда Гюлер в сезоне 2023/2024 поучаствовал только в семи матчах «Реала». При этом стоит отметить, что футболист регулярно оказывался в лазарете мадридского клуба.